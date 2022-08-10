россияне говорят на оккупированных территориях, что "Украину поделили и там в обращении злотый"

На оккупированных территориях стали распространять фейк о том, что якобы "Украину уже поделили". Кроме того, уверяют, что в магазинах западных областей можно рассчитываться злотыми.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны 10 августа. Там также обратились ко всем жителям, находящимся на временно захваченных врагом территориях.

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Как именно распространяют фейк россиян

Наша разведка установила, что руководство крупных предприятий Мелитополя получило указание и уже начало этим заниматься. Там проводят собрания и беседы с персоналом, где распространяют циничную ложь.

Украину уже поделили. На территории западных областей ввели в обращение польские злотые, в большинстве магазинов двойные ценники. От россии некуда бежать. Украина не та, какой была,

– говорят оккупанты жителям Мелитополя.

Какие цели распространения фейка оккупантов

Наша разведка установила, что пропагандистская кампания на оккупированных территориях преследует цель подрыва морально-психологической устойчивости украинско-настроенного населения. Прежде всего все сводится к двум нарративам, которые хотят привить людям:

не стоит верить украинским властям;

освобождение из-под оккупации невозможно.

В то же время – украинцы не хотят жить под оккупацией и бегут: смотрите видео

В ГУР призвали всех жителей оккупированных территорий помнить: все украинские земли обязательно будут освобождены. Украина останется неделимым и унитарным государством, а каждый оккупант и коллаборант получит заслуженное возмездие.