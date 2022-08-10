россияне говорят на оккупированных территориях, что "Украину поделили и там в обращении злотый"
Источник:ГУР МО
На оккупированных территориях стали распространять фейк о том, что якобы "Украину уже поделили". Кроме того, уверяют, что в магазинах западных областей можно рассчитываться злотыми.
Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны 10 августа. Там также обратились ко всем жителям, находящимся на временно захваченных врагом территориях.
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Как именно распространяют фейк россиян
Наша разведка установила, что руководство крупных предприятий Мелитополя получило указание и уже начало этим заниматься. Там проводят собрания и беседы с персоналом, где распространяют циничную ложь.
Украину уже поделили. На территории западных областей ввели в обращение польские злотые, в большинстве магазинов двойные ценники. От россии некуда бежать. Украина не та, какой была,
– говорят оккупанты жителям Мелитополя.
Какие цели распространения фейка оккупантов
Наша разведка установила, что пропагандистская кампания на оккупированных территориях преследует цель подрыва морально-психологической устойчивости украинско-настроенного населения. Прежде всего все сводится к двум нарративам, которые хотят привить людям:
- не стоит верить украинским властям;
- освобождение из-под оккупации невозможно.
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