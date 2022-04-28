На оккупированных территориях заставляют работать бизнес по российским правилам

На временно оккупированных Украинских территориях российские оккупанты заставляют бизнес работать по правилам РФ, чтобы переориентировать его на рынок страны-оккупанта.

Бизнес по российским правилам

В разведке сообщается, что Россия активизирует мероприятия, направленные на установление оккупационного режима на захваченных территориях Востока и Юга Украины. На минувшей неделе первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко провел в Донецке совещание с участием "руководителей" так называемых "Л/ДНР".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Псевдозаместительнице "гауляйтера" Мариуполя сообщили о подозрении в госизмене

На ней особое внимание было уделено внедрению системы обязательного платного лицензирования украинских частных предпринимателей для торговли с субъектами РФ. Это, по мнению захватчиков, позволит оккупанту взять под контроль финансовые потоки на оккупированных территориях.

Против украинского бизнеса и издевательств оккупантов

Значительная часть населения сопротивляется таким нововведениям. На одном из рынков в Шевченковском Харьковской области оккупанты вывесили флаг РФ. Возмущенные местные жители сломали флагшток. После этого оккупанты обещали закрыть рынок, если такое случится снова.

В Боровой Харьковской области оккупанты заставляют аграриев начинать весенне-полевые работы. При этом большинство техники либо разбито, либо похищено самими же оккупантами. К тому же, не хватает топлива и посевных, и такие работы могут быть опасными – несколько фермеров взорвались на снарядах и минах при попытке проводить полевые работы. Но фермерам, которые отказываются работать, угрожают "национализацией" земли.

В селах Ботиево и Строгановка Мелитопольского района Запорожской области оккупанты требуют от предпринимателей открывать магазины, кафе, места отдыха и досуга. Но чтобы у них не было украинских товаров, взамен дают контакты поставщиков из Крыма. Оккупанты утверждают, что уже не уйдут с украинской земли и продолжают подготовку к введению "рублевой зоны".

Вы могли пропустить – мариупольцев вывезли в 8 тысячах километров от Украины