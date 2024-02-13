На оружие и оснащение 112 бригады Киев направил 230 миллионов, – Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с бойцами 127 батальона ТрО 112 бригады города Киева, которые после ротации отправились на восток Украины. Кличко поддержал защитников и сообщил, как Киев помог бригаде с вооружением.

По его словам, на оружие и оснащение 112 бригады столица направила 230 миллионов. К слову, ранее сообщалось, что в целом в 2023 году Киев направил на поддержку военных более 7 миллиардов гривен, или 10 процентов городского бюджета.

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Кличко встретился с бойцами, которые отправляются на восток Украины

"Сегодня бойцы 127 батальона ТРО 112 бригады города Киева после ротации отправились на восток – защищать нашу землю на авдеевском направлении. Перед их отъездом встретился с военными и поблагодарил их за защиту и отвагу. Пожелал сил, выдержки и скорейшего возвращения домой. В конце прошлого года за средства, которые выделил город, бригада закупила 1500 FPV-дронов и 200 квадрокоптеров Mavic 3 и Mavic 3T. Это весомый вклад в борьбу с российскими оккупантами. С этим видом вооружения выполнения боевых задач по уничтожению врага стало более успешным", – сообщил Виталий Кличко.



Виталий Кличко встретился с бойцами, которые отправляются на восток / Фото Виталия Кличко

Мэр отметил, что в целом в прошлом году столица направила на оснащение 112 бригады 230 миллионов гривен.

Столица продолжит помогать военным и в этом году и приближать нашу Победу!,

– подчеркнул Виталий Кличко.

Он сообщил, что батальоны 112 отдельной бригады ТрО, которая была сформирована в Киеве, воюют на передовой на нескольких направлениях фронта. В частности, в Херсонской области, Запорожье, под Бахмутом и Кременной.

Напомним, ранее Виталий Кличко заявлял, что в 2024 году город будет постоянно увеличивать помощь военным.