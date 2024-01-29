Об этом сообщил Центр национального сопротивления в понедельник, 29 января. Там предупредили, что враг распространяет новую ИПСО.
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Фейки о "сдаче страны"
В письме говорится, что Офис Президента якобы провел переговоры с Россией, в результате которых приняли решение прекратить огонь и передать стране-агрессору части Одесской, Харьковской, Херсонской и Николаевской областей.
Кроме того, "Офис Президента" якобы принял решение о признании Украиной полуострова Крым российской территорией.
Россияне запустили очередную ИПСО / Фото ЦПД
В ЦПД также советуют загружать программы и приложения только из официальных источников, использовать антивирусное программное обеспечение и операционную систему.
Как работает российская пропаганда
- Пропаганда давно стала для России одним из типов оружия. Если для внутренней аудитории пропагандистская машина часто проталкивает абсолютно примитивные нарративы, то для работы на внешнюю аудиторию враг подходит куда серьезнее.
- О методах кремлевской пропаганды во время влияния на Запад 24 Канал рассказал в большом аналитическом материале "Под ударом Украина США и Евросоюз: новые тезисы пропаганды, которыми Россия будет атаковать мир".