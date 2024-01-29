Про це повідомив Центр Національного спротиву у понеділок, 29 січня. Там попередили, що ворог поширює нову ІПСО.

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Фейки про "здачу країни"

У листі йдеться про те, що Офіс Президента нібито провів перемовини із Росією, у результаті яких ухвалили рішення припинити вогонь та передати країні-агресору частини Одеської, Харківської, Херсонської та Миколаївської областей.

Крім того, "Офіс Президента" буцімто ухвалив рішення про визнання Україною півострова Крим – російською територією.



Росіяни запустили чергову ІПСО / Фото ЦПД

Важливо! Лист може містити посилання на фішингові ресурси. Тож, українців закликали не відкривати вміст повідомлень та довіряти інформації на офіційних сторінках державних органів.

У ЦПД також радять завантажувати програми й застосунки лише з офіційних джерел, використовувати антивірусне програмне забезпечення і вчасно операційну систему.

Як працює російська пропаганда