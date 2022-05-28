На подъезде к Чернигову построят временный переезд через Десну

Впоследствии обустроят временную переправу через Десну на подъезде к Чернигову. Также идет подготовка к восстановлению моста.

Мост через Десну вблизи областного центра – одна из самых больших инфраструктурных потерь Черниговской области во время боевых действий. После того как его разбомбили решисты, логистическая ситуация в области значительно усложнилась. Об этом сообщила 28 мая Черниговская ОВА.

Обратите внимание В ближайшие дни россияне попытаются форсировать Северский Донец, – разведка Британии

Через Десну построят переправу

Офис Президента понимает проблематику и вместе со специалистами Службы автодорог уже спланировал строительство нового современного моста. Детали этой задачи непосредственно на месте недавно обсуждали с Кириллом Тимошенко во время его рабочего визита в область,

– отмечают в военной администрации.

Однако возведение нового моста – это длительный процесс. Поэтому Черниговская областная военная администрация совместно с подразделениями ВСУ уже в ближайшее время приступит к монтажу временного переезда. Работа начнется сразу, как только это позволит природные условия. Ведь в Десне сейчас слишком высокий уровень воды. Об этом сообщил заместитель начальника ОВА Дмитрий Синенко.

При создании переправы по дорогам области будет ехать техника с соответствующими конструкциями, среди нее – и военная. Поэтому ОВА призвала людей не фотографировать технику и не распространять информацию о ней. Это к тому же наказывается законом.

Не фотографируйте эту технику, не распространяйте информацию о процессе сооружения переправы и ее точном местонахождении! Все лица, которые будут нарушать эти ограничения, почувствуют пристальное внимание со стороны правоохранительных органов Украины,

– говорится в обращении.

Мост разрушили российские кафиры

Автомобильный мост в Чернигове российские кафиры уничтожили ночью 23 марта. Он соединял город с Киевом. Эту информацию СМИ подтвердил глава Черниговской ОВ Вячеслав Чаус.

Захватчики сбросили на сообщение авиабомбу. В результате удара упал один из пролетов моста,

Известно, что через города из Чернигова организовывали эвакуационные рейсы и завозили гуманитарную помощь в город.

Обратите внимание – 94-й день войны. Оперативная информация от Генштаба ВСУ: видео