На подъезде к Чернигову построят временный переезд через Десну
Источник:Черниговская ОВА
Впоследствии обустроят временную переправу через Десну на подъезде к Чернигову. Также идет подготовка к восстановлению моста.
Мост через Десну вблизи областного центра – одна из самых больших инфраструктурных потерь Черниговской области во время боевых действий. После того как его разбомбили решисты, логистическая ситуация в области значительно усложнилась. Об этом сообщила 28 мая Черниговская ОВА.
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Через Десну построят переправу
Офис Президента понимает проблематику и вместе со специалистами Службы автодорог уже спланировал строительство нового современного моста. Детали этой задачи непосредственно на месте недавно обсуждали с Кириллом Тимошенко во время его рабочего визита в область,
– отмечают в военной администрации.
Однако возведение нового моста – это длительный процесс. Поэтому Черниговская областная военная администрация совместно с подразделениями ВСУ уже в ближайшее время приступит к монтажу временного переезда. Работа начнется сразу, как только это позволит природные условия. Ведь в Десне сейчас слишком высокий уровень воды. Об этом сообщил заместитель начальника ОВА Дмитрий Синенко.
При создании переправы по дорогам области будет ехать техника с соответствующими конструкциями, среди нее – и военная. Поэтому ОВА призвала людей не фотографировать технику и не распространять информацию о ней. Это к тому же наказывается законом.
Не фотографируйте эту технику, не распространяйте информацию о процессе сооружения переправы и ее точном местонахождении! Все лица, которые будут нарушать эти ограничения, почувствуют пристальное внимание со стороны правоохранительных органов Украины,
– говорится в обращении.
Мост разрушили российские кафиры
- Автомобильный мост в Чернигове российские кафиры уничтожили ночью 23 марта. Он соединял город с Киевом. Эту информацию СМИ подтвердил глава Черниговской ОВ Вячеслав Чаус.
- Захватчики сбросили на сообщение авиабомбу. В результате удара упал один из пролетов моста,
- Известно, что через города из Чернигова организовывали эвакуационные рейсы и завозили гуманитарную помощь в город.