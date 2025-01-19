В Чехии на показе исторической военной техники погибли люди

На юге Чехии во время демонстрации исторической военной техники один бронетранспортер перевернулся. Из-за этого два человека погибли.

Спасателям прилетел на помощь вертолет из Австрии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на чешскую полицию.

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Что известно об инциденте на показе военной техники в Чехии

Во время показа исторической военной техники на юге Чехии один бронетранспортер перевернулся, вызвав гибель двух человек.

Как сообщает чешская полиция в соцсети X, инцидент произошел недалеко от бывшего села Сватомиров.

Военный автомобиль перевернулся и ранил несколько человек. Два человека погибли на месте,

– отмечается в заявлении.

По информации издания Novinky, которое ссылается на представителя региональной пожарной службы Романа Крчмаржа, травмированы по меньшей мере восемь человек.

"По прибытии первых подразделений бригада спасательной службы уже была на месте. Мы оказали помощь врачам скорой помощи и приняли меры, чтобы предотвратить утечку нефтепродуктов из опрокинутого автомобиля", – добавил Крчмарж.

На месте происшествия присутствовал австрийский спасательный вертолет, однако после оценки ситуации его отправили обратно.

Зденек Кемени, глава города Горни Дворшите, отметил, что показ был частным мероприятием, организованным местной военно-исторической ассоциацией.