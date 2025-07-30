Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Армию.Inform".

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Что происходит на Покровском направлении сейчас?

На Покровском направлении постоянно больше всего штурмов среди всех направлений. А россияне изменили там тактику. Как пояснил связист 1 батальона беспилотных систем "Хищники высот" 59 отдельной штурмовой бригады Александр, враг штурмует слишком малыми группами – размером до отделения.

К тому же эти штурмы хаотичны. Оккупанты ищут слабые места в обороне и пробуют полосу "на прорыв".

Еще на Покровском направлении не раз фиксировали применение мототехники в "модернизированном варианте кавалерии Буденного", по меткому выражению военного. Речь идет о "штурмах конницей, только на мотоциклах".

Такой микс типа киберпанка и паровых машин Первой мировой войны. Сложно это получается. Местами имеют очень такие сдержанные успехи. Если продвижение плюс-минус на две посадки можно называть успехом. Но есть, признаем, что есть. Больше они используют мототехнику для логистики. Старые мотоциклы оппозитные, с колясками. Классика-классика прямо. Они на них гордо разъезжают,

– рассказал боец.

В то же время на Лиманском направлении россияне сдаются в плен из-за жестокости своих командиров.