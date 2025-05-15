На Полтавщине из-за падения обломков БПЛА вспыхнули жилой дом и авто
Россияне атаковали Полтавскую область ударными дронами ночью 15 мая. Произошел пожар жилого дома и легкового автомобиля.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу ОВА Владимира Когута.
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Атака "Шахедами" на Полтавщину 15 мая
Этой ночью россияне в очередной раз атаковали Полтавскую область "Шахедами". По вражеским дронам работала ПВО.
В Лубенском районе в результате падения обломков российского беспилотника на территорию частного домовладения произошел пожар жилого дома и легкового автомобиля. Возгорание уже локализовано.
Также в результате атаки агрессора повреждены здания и сооружения других домохозяйств. К счастью, обошлось без пострадавших.
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Последствия атаки "Шахедами" на Полтавщину / Фото из телеграма Когута