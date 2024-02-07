Оккупанты продолжают террор против украинского населения. Утренней ракетной атаки врагу оказалось "мало".

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Полтавщина под обстрелом

17:00 Воздушные силы сообщили об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Это означало, что противник мог нанести ракетный удар.

Немного погодя стало известно, что россияне таки запустили ракету. Она двигалась с территории Сумщины в направлении Полтавщины.

Ракета в направлении Миргорода!,

– Поступило предупреждение от ПС в 17:24.

В 17:34 в Миргородской общине уже раздался взрыв. В 17:41 отменили тревогу для региона.

Обратите внимание! В Полтавской ОВО прокомментировали атаку. Там подтвердили, что звук взрыва слышали в Миргородском районе. По предварительной информации, обошлось без жертв и разрушений.

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