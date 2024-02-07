Оккупанты продолжают террор против украинского населения. Утренней ракетной атаки врагу оказалось "мало".
Дивіться також Погроза, що "наступна – Польща": в ОПУ відреагували на російську ракету біля кордону НАТО
Полтавщина под обстрелом
17:00 Воздушные силы сообщили об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Это означало, что противник мог нанести ракетный удар.
Немного погодя стало известно, что россияне таки запустили ракету. Она двигалась с территории Сумщины в направлении Полтавщины.
Ракета в направлении Миргорода!,
– Поступило предупреждение от ПС в 17:24.
В 17:34 в Миргородской общине уже раздался взрыв. В 17:41 отменили тревогу для региона.
Очередная массированная атака от россиян: что известно о трагическом утре 7 января
- Атаковать Украину противник начал еще с вечера 6 января. Он запустил "Шахеды" в южные области нашей страны. Всего враг использовал 20 ударных дронов. Среди них силам ПВО удалось сбить 15
- Уже утром на следующий день оккупанты осуществили пуски ракет по разным направлениям. Под российским ударом оказались 6 областей Украины. Страна – агрессорка применила
- 29 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 из 10-ти самолетов стратегической авиации Ту-95МС, 4 крылатых ракеты Х-22 из бомбардировщиков Ту-22М3, 3 крылатых ракет морского базирования "Калибр" с носителей в Черном море , 3 баллистические ракеты "Искандер-М", 5 зенитных управляемых ракет С-300.
- Силы ПВО "приземлили" 29 ракет, в том числе все три "Калибра".
- В результате ракетного удара в Киеве погибли 4 человека. 40 получили ранения. В Николаеве – один человек погиб, десятки пострадали.
- Во Львове оккупанты попали в промышленный объект в Дрогобыче.
- Польше пришлось поднимать истребители из-за движения русской ракеты в сторону польской границы.