Страна-агрессор уже не только словом, но и делом угрожает странам НАТО. Таким образом хотят доказать свое могущество и продвинуть тезисы о "неизбежной войне". Подробнее об этом в интервью 24 Каналу рассказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк.
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Типичный нарратив России
Одна из ракет, которой Россия сегодня атаковала Украину, приблизилась к границам с Польшей. Полякам пришлось поднять авиацию на перехват воздушной цели, которая была в 20 километрах от границы.
Это не стратегический замысел, это как раз таки является классической российской бравадой. Мол, мы можем это сделать, мы можем долетать до границы НАТО, а потом возвращать и убивать гражданское население, а вы будете напуганы, потому что практически до вас долетело, и ничего не будете делать, потому что ракета убьет граждан Украины,
– отметил Михаил Подоляк.
Россияне к тому же снова вернулись к своей кровавой риторике, которую транслирует в частности заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев. Он снова угрожает НАТО и Европе крылатыми ракетами "со специальными боеголовками", вероятно, имея в виду ядерные.
"Россия ведет себя максимально нагло. Они начинают оскорблять всех, провоцировать. Эти ракеты, которые летят в сторону Польши, сопровождаются угрозами – "следующая Варшава". Россияне поддерживают нарративы, что война будет обязательно, и они сразу захватят Балтийское море. Ведут себя так, как и присуще России", – подчеркнул Подоляк.
Поэтому, учитывая все эти действия страны-агрессора, Европе, по мнению советника главы ОПУ, необходимо понять, что с Россией может воевать только Украина. Однако для этого нужны большие объемы оружия. Важным при этом является дебюрократизация ЕС, ведь все решения необходимо принимать оперативно.
Российская ракета возле границы с Польшей: что известно
- Утром 7 февраля россияне массированно обстреливали территорию Украины. Также появилась информация, что во время атаки российская ракета двигалась в сторону польской границы через Львовскую область. В Оперативном командовании Польши сообщили, что в связи с потенциальной угрозой в небо пришлось поднять истребители.
- В Воздушных силах отметили, что не могут сказать наверняка, была ли это преднамеренная провокация со стороны России. По данным ВС, ракета долетела до Самборского района, улетев дальше в направлении Львова. Затем воздушная цель снова вернулась в направлении Тернопольской области.
- Напомним, что этот случай не является прецедентом. 29 декабря во время обстрела Украины, в Польше сообщили, что их воздушное пространство нарушила российская ракета. Более того, она залетела на 40 километров вглубь Польши и через 3 минуты вернулась в Украину.