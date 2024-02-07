Но впоследствии вражеская цель изменила курс. Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал в эфире 24 Канала, могло ли это быть провокацией.
Важно Под ударом оказалось 6 областей, есть погибшие: все, что известно о массированной атаке 7 февраля
Российская ракета достигла определенной точки в западных границах. Это уже не впервые происходит. Помним, как и обломки залетали на территорию Польши в результате противовоздушного боя.
Поляки часто реагируют, когда происходят массированные ракетные атаки по территории Украины. В частности, когда существует угроза их территории и воздушному пространству.
Польская авиация поднимается в готовности к применению каких-то действий по перехвату и защите воздушных границ своего государства.
Была это провокация или нет – трудно сказать. Ракета долетела до Самборского района, до самого райцентра и полетела уже в направлении Львова, потом снова вернулась в направлении Тернопольской области,
– подчеркнул Юрий Игнат.
Россия массированно атаковала Украину 7 февраля: главное
- Россияне 7 февраля массированно атаковали Украину из различных типов вооружения. Вражеская атака началась ночью с запусков БПЛА по некоторым областям, а впоследствии переросла в масштабный ракетный обстрел всей Украины. Под вражескими ударами оказалось 6 областей Украины.
- В Киеве в Голосеевском районе горит многоэтажка. Был частично обесточен Днепровский район столицы. Местные сообщали о перебоях с водоснабжением. В результате обстрела пострадали 32 человека. Известно, что из-под завалов достали тело уже 4 погибшего киевлянина.
- В Харькове попадание в Слободском районе – повреждена нежилая инфраструктура. Также 2 человека пострадали, подразделениями ГСЧС спасен 1 человек.
- В Николаеве от атаки беспилотника поврежден объект инфраструктуры, газовые и водопроводные сети. 20 домов остались без крыши. Один человек погиб.
- В Новомосковском районе Днепропетровщины обломки дрона, предварительно, повредили коммунальное предприятие.
- В Дрогобыче Львовской области есть попадание по промышленному объекту. Там зафиксировано частичное разрушение здания. На площади около 300 квадратных метров продолжается пожар.