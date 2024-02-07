Країна-агресор уже не лише словом, а й ділом погрожує країнам НАТО. У такий спосіб хочуть довести свою могутність й просунути тезу про "неминучу війну". Детальніше про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк.

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Типовий наратив Росії

Одна з ракет, якою Росія сьогодні атакувала Україну, наблизилась до кордонів з Польщею. Полякам довелося підійняти авіацію на перехоплення повітряної цілі, яка була за 20 кілометрів від кордону.

Це не стратегічний задум, це якраз таки є класичною російською бравадою. Мовляв, ми можемо це зробити, ми можемо долітати до кордону НАТО, а потім повертати і вбивати цивільне населення, а ви будете налякані, бо практично до вас долетіло, та нічого не робитимете, бо ракета вб'є громадян України,

– зазначив Михайло Подоляк.

Росіяни до того ж знову повернулися до своєї кривавої риторики, яку транслює зокрема заступник голови Радбезу Росії Дмітрій Мєдвєдєв. Він знову погрожує НАТО та Європі крилатими ракетами "зі спеціальними боєголовками", ймовірно, маючи на увазі ядерні.

Важливо! Повне інтерв'ю з Михайлом Подоляком можна буде переглянути сьогодні о 20:00 на нашому ютуб-каналі. Не пропустіть!

"Росія поводить себе максимально знахабніло. Вони починають ображати всіх, проковувати. Оці ракети, які летять в бік Польщі, супроводжуються погрозами "наступна Варшава". Росіяни підтримують наративи, що війна буде обов'язково, і вони одразу захоплять Балтійське море. Поводяться так, як і притаманно Росії", – наголосив Подоляк.

Тому з огляду на всі ці дії країни-агресорки, Європі, на думку радника голови ОПУ, необхідно зрозуміти, що Росією може воювати лише України. Однак для цього потрібні великі обсяги зброї. Важливим при цьому є дебюрократизація ЄС, адже всі рішення необхідно ухвалювати оперативно.

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