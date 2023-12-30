На цьому наголосив заступник міністра закордонних справ Владислав Теофіл Бартошевський. Він, спілкуючись з журналістами, поділився деталями зустрічі з тимчасовим повіреним у справах Росії Андрєєм Ордашем.

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Варшава діятиме жорсткіше

Власне, Ордаша викликали "на килим" після того, як російська крилата ракета залетіла у повітряний простір Польщі. Спілкуючись з ним, Бартошевський наголосив, що Варшава жорсткіше реагуватиме, якщо Росія надалі скоюватиме подібні провокації, порушуючи повітряний простір країни.

Як зазначив Бартошевський, Ордаш після зустрічі мав чітко зрозуміти, що "повторення таких спроб викличе жорсткішу реакцію з боку Республіки Польщі, оскільки це випробування нашої ефективності та нашого підходу до оборони".

Я можу запевнити вас, що ми в змозі швидко й ефективно відреагувати, якщо це повториться. Я сказав тимчасовому повіреному, щоб він припинив випробовувати кордони нашої держави,

– наголосив Бартошевський.

За його словами, якщо у майбутньому ракета країни-агресорки "пролетить ще трохи далі на польську територію, вона буде збита".

Ми маємо добре підготовлену армію, чудових командирів і чудового міністра національної оборони, і ми зробимо все, щоб у 2024 році безпека Польщі була значно підвищена,

– наголосив він.

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