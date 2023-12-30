Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Владислав Теофил Бартошевский. Он, общаясь с журналистами, поделился деталями встречи с временным поверенным в делах России Андреем Ордашем.

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Варшава будет действовать жестче

Собственно, Ордаша вызвали "на ковер" после того, как российская крылатая ракета залетела в воздушное пространство Польши. Общаясь с ним, Бартошевский подчеркнул, что Варшава будет более жестко реагировать, если Россия в дальнейшем будет совершать подобные провокации, нарушая воздушное пространство страны.

Как отметил Бартошевский, Ордаш после встречи должен был четко понять, что "повторение таких попыток вызовет более жесткую реакцию со стороны Республики Польши, поскольку это испытание нашей эффективности и нашего подхода к обороне".

Я могу заверить вас, что мы можем быстро и эффективно отреагировать, если это повторится. Я сказал временному поверенному, чтобы он перестал испытывать границы нашего государства,

– подчеркнул Бартошевский.

По его словам, если в будущем ракета страны-агрессора "пролетит еще немного дальше на польскую территорию, она будет сбита".

У нас хорошо подготовленная армия, замечательные командиры и замечательный министр национальной обороны, и мы сделаем все, чтобы в 2024 году безопасность Польши была значительно повышена,

– подчеркнул он.

Что известно о ракете в Польше