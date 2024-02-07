Окупанти продовжують терор проти українського населення. Ранкової ракетної атаки ворогу виявилося замало.

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Полтавщина під обстрілом

Опісля 17:00 Повітряні сили повідомили про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Це означало, що противник міг завдати ракетного удару.

Трохи згодом стало відомо, що росіяни таки запустили ракету. Вона рухалася із території Сумщини у напрямку Полтавщини.

Ракета в напрямку Миргорода!,

– надійшло попередження від ПС у 17:24.

О 17:34 у Миргородській громаді вже пролунав вибух. А 17:41 скасували тривогу для регіону.

Зверніть увагу! У Полтавській ОВА прокоментували атаку. Там підтвердили, що звук вибуху чули у Миргородському районі. За попередньою інформацією обійшлося без жертв та руйнувань.

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