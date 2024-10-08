Взрыв в Полтавской области слышали около 22:00. Об этом сообщило Суспильное. Вскоре прозвучали повторные взрывы.

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Взрывы в Полтаве и Кременчуге 8 октября

Тревогу на Полтавщине объявили в 21:58. Воздушные силы предупредили об угрозе применения врагом баллистического вооружения с Юга.

Уже в 22:00 журналисты сообщили о взрыве в Полтавской общине и Кременчуге.

Скоростная цель на Кременчуг!

– отметили Воздушные силы.

Председатель Полтавской ОВА призвал находиться в укрытиях. Филипп Пронин подчеркнул, что агрессор атакует область.

В 22:05 СМИ сообщили о еще одном взрыве в Полтаве. Через несколько минут Воздушные силы написали, что на город направляется скоростная цель. Также призвали: "Кременчуг – в укрытие!".

Суспильное в 22:09 написало, что в Полтавской общине и в Кременчуге слышен звук уже третьего взрыва.

Обновлено. В 22:55 Филипп Пронин написал, что, по предварительной информации, обошлось без попаданий по гражданской инфраструктуре.