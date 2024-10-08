Вибух у Полтавській області чули близько 22:00. Про це повідомило Суспільне. Згодом пролунали повторні вибухи.

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Вибухи у Полтаві й Кременчуці 8 жовтня

Тривогу на Полтавщині оголосили о 21:58. Повітряні сили попередили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння з Півдня.

Уже о 22:00 журналісти повідомили про вибух у Полтавській громаді та Кременчуці.

Швидкісна ціль на Кременчук!

– наголосили Повітряні сили.

Голова Полтавської ОВА закликав перебувати в укриттях. Філіп Пронін наголосив, що агресор атакує область.

О 22:05 ЗМІ повідомили про ще один вибух у Полтаві. Через кілька хвилин Повітряні сили написали, що на місто прямує швидкісна ціль. Також закликали: "Кременчук – в укриття!".

Суспільне о 22:09 написало, що в Полтавській громаді та у Кременчуці чутно звук уже третього вибуху.

Оновлено. О 22:55 Філіп Пронін написав, що, за попередньою інформацією, обійшлося без влучань по цивільній інфраструктурі.