Закликаємо не ігнорувати загрозу та у разі оголошення тривоги негайно прямувати в укриття. Це допоможе вберегти життя, а також полегшить роботу Повітряним силам.

Кореспонденти "Суспільного" о 21:24 повідомили, що у Сумах було чути звук вибуху.

Ворог завдає ударів по Сумському району. Вибухи чуємо і в Сумах. Не нехтуйте тривогою,

– написав міський голова Олександр Лисенко.

Зазначимо, що тривогу у Сумській області оголосили о 21:02.

"Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження", – писали Повітряні сили.

Вже за 5 хвилин оборонці неба попередили про пуски КАБів у напрямку Сумщини.