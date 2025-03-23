Взрыв прогремел в Кременчуге. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

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Что известно о взрывах на Полтавщине

Воздушную тревогу в Полтавской области объявили в 21:15.

Внимание! Город Кременчуг! Над городом вражеский ударный БпЛА. Находитесь в укрытиях!,

– еще в 22:08 сообщали Воздушные силы.

Но о взрыве стало известно через полчаса – в 22:41.

За несколько минут до этого в ВС также проинформировали о фиксации БпЛА на юго-западе Полтавщины, южным/западным курсом.

В 22:53 Кременчуг снова предупредили о движении вражеских ударных беспилотников в направлении города и призвали.

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Сейчас о возможных последствиях атаки на Кременчуг местные власти не сообщали.