Утром 26 августа Россия атаковала Украину различными видами ракет. Громко также было и на Полтавщине.

Смотрите также Будет стоить им дорого, – у Зеленского прокомментировали массированную атаку по Украине

Это была работа ПВО

В Полтавской области слышали взрывы. Глава Полтавской ОВА сообщил, что это была работа противовоздушной обороны. Сейчас больше никаких деталей по этому поводу неизвестно.

Помните, что во время воздушной тревоги нужно находиться в укрытиях или хотя бы воспользоваться правилом двух стен. обычная осторожность может сохранить жизнь. поэтому не стоит пренебрегать собственной безопасностью.