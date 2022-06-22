Оккупанты взимают дополнительные подразделения для демонстрации. Об этом сообщают в утренней сводке Генерального штаба 22 июня.
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Россияне разместили три БТГ и десант на границе с Украиной
На Северском направлении враг с целью демонстрации присутствия удерживает до трех батальонных тактических групп и подразделения воздушно-десантных войск в приграничных районах Брянской и Курской областей,
– говорится в сообщении.
В этом же направлении российские захватчики обстреляли из минометов и ствольной артиллерии районы Середины-Буды, Мирополье Сумской области, а также Гремяч Черниговской области.
Кратко о ситуации на фронте
- На Волынском и Полесском направлениях белорусские подразделения ведут разведку и оборудуют позиции.
- На Харьковском направлении россияне тоже разведывают позиции ВСУ в воздухе. Агрессор интенсивно обстреливал позиции украинских войск вблизи Харькова, Старого Салтова, Рубежного и Чепеля. Кроме того, враг атаковал из ствольной и реактивной артиллерии гражданскую инфраструктуру в районах Украинки, Петровки, Шевелевки, Базалиевки и Прудянки.
- На Славянском направлении кафиры пытаются возобновить наступление на Славянск. Они обстреливают из реактивных систем залпового огня район недалеко от Новой Дмитровки, Осиновки, Курульки, Ивановки и Адамовки.
- Враг пытается полностью захватить Северодонецк, блокировать подразделения сил обороны в районах Боровского и Воронового. Боевые действия продолжаются.
- На Бахмутском направлении оккупанты перегруппировали войска. Украинские воины на направлении Мироновка – Семигорье отразили штурм в сторону Углегорской ТЭС. Также остановили наступление в направлении Молодежное – Екатериновка. Враг отошел.
- На Краматорском, Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг сдерживает позиции ВСУ. Он обстрелял районы Андреевки, Новодонецкого, Старой Украинки и Гуляйполя. Нанес авиационный удар вблизи Красногоровки.
- На Южнобужском направлении активные действия не зафиксированы. Захватчики атаковали из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня район Таврического, Шевченковского, Киселевки, Квитневого. Нанес авиаудара возле Белой Криницы.