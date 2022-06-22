Окупанти стягують додаткові підрозділи для демонстрації. Про це повідомляють в ранковому зведенні Генерального штабу 22 червня.

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Росіяни розмістили три БТГ та десант на кордоні з Україною

На Сіверському напрямку ворог, з метою демонстрації присутності, утримує до трьох батальйонних тактичних груп та підрозділи повітряно-десантних військ в прикордонних районах Брянської та Курської областей,
– мовиться в повідомленні.

На цьому ж напрямку російські загарбники обстріляли з мінометів та ствольної артилерії райони Середини-Буди, Миропілля Сумської області, а також Грем'яч Чернігівської області.

Коротко про ситуацію на фронті

  • На Волинському та Поліському напрямках білоруські підрозділи ведуть розвідку та обладнують позиції.
  • На Харківському напрямку росіяни теж розвідують позиції ЗСУ в повітрі. Агресор інтенсивно обстрілював позиції українських військ поблизу Харкова, Старого Салтова, Рубіжного та Чепеля. Крім того, ворог атакував із ствольної та реактивної артилерії цивільну інфраструктуру в районах Українки, Петрівки, Шевелівки, Базаліївки і Прудянки.
  • На Слов’янському напрямку окупанти намагаються відновити наступ на Слов'янськ. Вони обстрілюють з реактивних систем залпового вогню район неподалік Нової Дмитрівки, Осинівки, Курульки, Іванівки та Адамівки.
  • Ворог намагається повністю захопити Сєвєродонецьк, блокувати підрозділи Сил оборони в районах Борівського та Воронового. Бойові дії тривають.
  • На Бахмутському напрямку окупанти перегрупували війська. Українські воїни на напрямку Миронівка – Семигір'я відбили штурм в бік Вуглегірської ТЕС. Також зупинили наступ у напрямку Молодіжне – Катеринівка. Ворог відійшов.
  • На Краматорському, Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог стримує позиції ЗСУ. Він обстріляв райони Андріївки, Новодонецького, Старої Українки та Гуляйполя. Завдав авіаційного удару поблизу Красногорівки.
  • На Південнобузькому напрямку активних дій не зафіксовано. Загарбники атакували зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню район Таврійського, Шевченкового, Киселівки, Квітневого. Завдав авіаудару біля Білої Криниці.

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