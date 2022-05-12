Задержание произвели сотрудники Департамента стратегических расследований. Об этом сообщили 11 мая, однако произошло событие днем ранее.

Ранее Из Украины выдворили "вора в законе" из санкционного списка СНБО

Что теперь ожидает задержанного

Полицейские проводят мероприятия по отработке представителей криминалитета и лиц, которые могут быть причастны к диверсионной деятельности и сотрудничеству с оккупантами. Как раз во время этого и поймали "Мамуку", уроженца Грузии. Теперь решается вопрос о его принудительном выдворении за пределы Украины.

По данным следователей, он получил свой "статус" в криминальной среде еще в 2013 году. Это, вероятно, произошло в Стамбуле. Также известно, что у этого злоумышленника родственные связи с другим "вором в законе" – Тариэлом Ониани.

Задержание вора в законе с прозвищем "Мамука": смотрите видео

Недавно было похожее событие

Во время такой же проработки криминалитета обнаружили "вора в законе", который известен под прозвищем "Витя Пан". Мужчину, который находился в международном розыске, задержали 29 апреля.

Также в этот день сразу задержали и одного из товарищей "вора в законе". Это был так называемый "смотритель" за Курской областью и его доверенное лицо. Все они тесно сотрудничали с представителями криминального мира России.

Что это за санкционный список СНБО

Президент Владимир Зеленский 14 мая сообщил, что СНБО ввел персональные санкции к 557 "ворам в законе". Большинство из них в этот момент еще находились в Украине.

Кроме того, ограничения ввели и против 111 "криминальных авторитетов". Целью этих действий власти было "сведение к нулю" количества таких людей в стране. Какие именно санкции применили:

полное блокирование активов,

запрет на въезд на территорию Украины,

отказ в дальнейшем предоставлении или отмене текущих виз,

отказ в предоставлении вида на временное или постоянное проживание,

отказ в предоставлении разрешения на иммиграцию,

отказ в продлении срока пребывания в Украине,

невозможность приобретения ими гражданства и принудительная депортация.

Глава государства тогда в обращении практически дал рекомендацию подсанкционным представителям криминалитета. Якобы кто не в Украине, нечего сюда приезжать, кто еще здесь – "нечего задерживаться".

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