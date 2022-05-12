Затримання провели співробітники Департаменту стратегічних розслідувань. Про це повідомили 11 травня, проте трапилася подія днем раніше.

Раніше З України видворили "злодія у законі" з санкційного списку РНБО

Що тепер очікує на затриманого

Поліцейські проводять заходи з відпрацювання представників криміналітету та осіб, які можуть бути причетні до диверсійної діяльності й співпраці з окупантами. Якраз під час цього й спіймали "Мамуку", який є уродженцем Грузії. Тепер вирішується питання про його примусове видворення за межі України.

За даними слідчих, він отримав свій "статус" в кримінальному середовищі ще у 2013 році. Це, ймовірно, відбулося в Стамбулі. Також відомо, що цей зловмисник має родинні зв'язки з іншим "злодієм в законі" – Таріелом Оніані.

Затримання злодія в законі з прізвиськом "Мамука": дивіться відео

Нещодавно була схожа подія

Під час такого ж опрацювання криміналітету виявили "злодія в законі", який відомий під прізвиськом "Вітя Пан". Чоловіка, який перебував у міжнародному розшуку затримали 29 квітня.

Також у цей день одразу затримали й одного із товаришів "злодія в законі". Це був так званий "наглядач" за Курською областю та його довірена особа. Всі вони тісно співпрацювали з представниками кримінального світу Росії.

Що це за санкційний список РНБО

Президент Володимир Зеленський 14 травня повідомив, що РНБО ввела персональні санкції до 557 "злодіїв у законі". Більшість із них у той момент ще перебували в Україні.

Окрім цього, обмеження ввели й проти 111 "кримінальних авторитетів". Ціллю цих дій влади було "зведення до нуля" кількості таких людей у країні. Які саме санкції застосували:

повне блокування активів,

заборона в’їзду на територію України,

відмова в подальшому наданні або скасуванні поточних віз,

відмова у наданні посвідки на тимчасове чи постійне проживання,

відмова у наданні дозволу на імміграцію,

відмова у продовженні строку перебування в Україні,

неможливість набуття ними громадянства України та примусова депортація.

Глава держави тоді у зверненні практично дав рекомендацію підсанкційним представникам криміналітету. Мовляв, хто не в Україні, нема чого сюди приїжджати, хто ще тут – "нема чого затримуватись".

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