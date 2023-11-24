В области работают аварийные бригады "Прикарпатьеоблэнерго". Областные власти предупредили, что в течение суток прогнозируют еще большее ухудшение погоды, поэтому могут быть обрывы электропроводов и аварийные отключения света, пишет 24 Канал.

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Ненастье повредило стелы Героев в Надворной

Глава Надворнянского территориального общества Зиновий Андреевич рассказал, что в Надворной сильные порывы ветра повредили стелы Героев.

Хочу заверить вас, что как только порывы ветра уменьшатся, все баннеры будут восстановлены!

– заверил чиновник.

Он опубликовал фотографии, где видны последствия мощных порывов ветра в регионе.

Последствия ненастья в Надворной / Фото Зиновия Андреевича

Кроме того, в Надворнянской общине ветер повалил деревья и сорвал кровли. Глава территориального общества заверил, что:

старосты будут держать ситуацию по округам на личном контроле;

Управление образования и управления культуры должно объехать и проконтролировать состояние помещений лицеев, садов и домов культуры.

Чиновник попросил предпринимателей контролировать вывески и рекламу, чтобы не травмировались граждане, проходящие мимо торговых заведений. Людей призвал сообщать о свергнутых деревьях и сорванных кровлях.

Последствия непогоды на Прикарпатье / Фото Зиновия Андреевича

Часть Прикарпатья без света

Глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук рассказала, что из-за усложнения погодных условий и усиления ветра по состоянию на 10:24 24 ноября без света остаются 28 населенных пунктов. По словам должностной лица:

в 5 – полностью отсутствует электроснабжение, в 23 – частично;

сложная ситуация в Долинской, Косовской, Коломыйской и Верховинской службах эксплуатации электросетей.

В результате порыва ветра на утро отсутствует электроснабжение на 5 линиях электропередач, частично повреждено – 8 ЛЭП. Для его восстановления привлечены аварийные бригады "Прикарпатьеоблэнерго",

– объяснила Онищук.

Глава ОВА добавила, что в течение 24 ноября синоптики прогнозируют ухудшение погоды и усиление ветра, что может повлечь за собой обрывы электропроводов и привести к аварийным обесточениям.



"Итак, будьте осторожны, если находитесь вблизи линий электропередач. В случае их повреждения или отсутствия света обращайтесь в колл-центр "Прикарпатьеоблэнерго" – 0 800 50 40 20", – призвала Светлана Онищук.

Львовщина частично без света

Во Львовской области без света в результате непогоды остались 74 населенных пункта. Глава Львовской ОВА Максим Козицкий рассказал, что из них:

26 – полностью оставшиеся без света;

48 – частично.

Чиновник заверил, что энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения. В частности, к работам привлекли 111 специалистов Львовоблэнерго и 39 единиц техники.