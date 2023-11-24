У області працюють аварійні бригади "Прикарпаттяобленерго". Обласна влада попередила, що протягом доби прогнозують ще більше погіршення погоди, тож можуть бути обриви електропроводів та аварійні відключення світла, пише 24 Канал.

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Негода пошкодила стели Героїв у Надвірній

Очільник Надвірнянської територіальної громади Зіновій Андрійович розповів, що у Надвірній сильні пориви вітру пошкодили стели Героїв.

Хочу запевнити вас, що як тільки пориви вітру зменшаться всі банери будуть відновлені!

– запевнив посадовець.

Він опублікував фотографії, де видно наслідки потужних поривів вітру в регіоні.

Наслідки негоди в Надвірній / Фото Зіновія Андрійовича

Окрім того, в у Надвірнянській громаді вітер повалив дерева та зірвав покрівлі. Очільник територіальної громади запевнив, що:

старости будуть тримати ситуацію по округах на особистому контролі;

Управління освіти і управління культури має об'їхати та проконтролювати стан приміщень ліцеїв, садочків і будинків культури.

Посадовець попросив підприємців контролювати вивіски й рекламу, щоб не травмувалися громадяни, які проходять повз торгові заклади. Людей закликав повідомляти про повалені дерева і зірвані покрівлі.

Наслідки негоди на Прикарпатті / Фото Зіновія Андрійовича

Частина Прикарпаття без світла

Глава Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук розповіла, що через ускладнення погодних умов та посилення вітру станом на 10:24 24 листопада без світла залишаються 28 населених пунктів. За словами посадовиці:

у 5 – повністю відсутнє електропостачання, у 23 – частково;

найскладніша ситуація в Долинській, Косівській, Коломийській та Верховинській службах експлуатації електромереж.

Загалом внаслідок пориву вітру на ранок відсутнє електропостачання на 5 лініях електропередач, частково пошкоджено – 8 ЛЕП. Для його відновлення залучено аварійні бригади "Прикарпаттяобленерго",

– пояснила Онищук.

Очільниця ОВА додала, що протягом 24 листопада синоптики прогнозують погіршення погоди та посилення вітру, що може спричинити обриви електропроводів та призвести до аварійних знеструмлень.



"Тож будьте обережні, якщо знаходитесь поблизу ліній електропередач. У разі їх пошкодження чи відсутності світла звертайтесь у кол-центр "Прикарпаттяобленерго" – 0 800 50 40 20", – закликала Світлана Онищук.

Львівщина частково без світла

У Львівській області без світла внаслідок негоди залишились 74 населені пункти. Глава Львівської ОВА Максим Козицький розповів, що з них:

26 – повністю залишилися без світла;

48 – частково.

Посадовець запевнив, що енергетики вже працюють над відновленням електропостачання. Зокрема, до робіт залучили 111 фахівців Львівобленерго та 39 одиниць техніки.