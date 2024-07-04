Инцидент произошел вечером 3 июля. Вместе с Тевено было несколько членов ее предвыборной группы.

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В нападении участвовали несовершеннолетние

Приска Тевено – пресс-секретарь правительства и член парламента в 8-м избирательном округе О-де-Сен.

Нападение на нее произошло в городе Медоне, расположенном в 10 километрах от Парижа.

"Этим вечером на кандидата Приску Тевено и членов ее предвыборной группы напали четыре человека в Медоне, когда они расклеивали предвыборные плакаты. В нашей демократии нет места насилию и запугиванию. Им не место в нашей Республике. Я выражаю свою полную солидарность с кандидатом и ее командой. Отбросим атмосферу насилия и ненависти, которая царит", – написал премьер-министр Франции Габриэль Атталь.

Предварительно, по данным издания BFMTV, в нападении на Тевено участвовали примерно 15 человек. Четырех нападавших, из которых трое несовершеннолетних, задержала полиция.

Двух пострадавших из команды Тевено доставили в больницу. Сама же она не пострадала.

Прокуратура начала расследование акта насилия с применением оружия, а также насилия против должностного лица.