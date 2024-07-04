Інцидент стався увечері 3 липня. Разом із Тевено було декілька членів її передвиборчої групи.

Дивіться також Працювали "спостерігачами" на виборах в Росії: пішаки Кремля отримали місця в парламенті Франції

У нападі брали участь неповнолітні

Пріска Тевено – речниця уряду та член парламенту у 8-му виборчому окрузі О-де-Сен.

Напад на неї стався у місті Медоні, що розташоване за 10 кілометрів від Парижа.

"Цього вечора на кандидата Пріску Тевено та членів її передвиборчої групи напали чотири особи в Медоні, коли вони розклеювали передвиборчі плакати. У нашій демократії немає місця насильству та залякуванню. Їм не місце в нашій Республіці. Я висловлюю свою повну солідарність із кандидатом та її командою. Відкиньмо атмосферу насильства та ненависті, яка панує", – написав прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь.

Попередньо, за даними видання BFMTV, у нападі на Тевено брали участь приблизно 15 осіб. Чотирьох нападників, з яких троє неповнолітніх, затримала поліція.

Двох постраждалих із команди Тевено доставили до лікарні. Сама ж вона не постраждала.

Прокуратура ропочала розслідування акту насильства із застосуванням зброї, а також насильства проти посадової особи.