Ці депутати публічно підтримували російські вибори, називаючи їх "уроком демократії". Зауважимо, що те голосування дозволили російському диктатору Владіміру Путіну залишатися президентом ще на два терміни.

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Що відомо про участь французьких політиків у "місіях спостерігачів"

Кілька кандидатів від французької ультраправої партії "національного об'єднання" брали участь у місіях "спостереження" за виборами в Росії.

Дев'ять ультраправих кандидатів, які були "міжнародними спостерігачами" на виборах у Російській Федерації або під час російського референдуму на окупованих територіях України, тепер готові отримати місця в Національних зборах Франції.

До складу делегації з десяти французьких депутатів Європарламенту, яку Росія направила в "спостережну місію" в липні 2020 року, увійшли:

віце-президент партії "національного об'єднання" Елен Лапорт, кандидатка Лот і Гаронн (49,3% у першому турі);

депутат Європарламенту Віржині Йорон, кандидатка від Нижнього Рейну (21,2%);

депутат Європарламенту Жюлі Лешанте, кандидатка у Вар (перемога в першому турі з 52,9%);

речник "національного об'єднання" Жан-Лін Лакапель, кандидат від Луаре (43,37%), який також був спостерігачем на виборах 2021 року.

Вони відкрито вітали себе з тим, що взяли участь у голосуванні в Росії як "спостерігачі", навіть хвалили "урок демократії", який дали Європі росіяни. У виданні зауважили, що це голосування дозволило російському диктатору Володимиру Путіну залишатися президентом ще на два терміни.

Хто був у складі делегації для підтвердження референдуму

Десять євродепутатів від французької партії "національного об'єднання" були серед шістдесяти так званих міжнародних "експертів", яких Москва привезла до Росії в липні 2020 року для підтвердження референдуму.

Серед них:

віце-президент партії Елен Лапорт (Лот і Гаронна);

Віржині Йорон, депутат Європарламенту (Нижній Рейн);

Джулі Лешанте, депутат Європарламенту (Вар);

прес-секретар "національного об'єднання" Жан-Лін Лакапель (Луаре).

Що відомо про участь Котараца у виборах на Донбасі

Андреа Котарац, кандидат в Айнському регіоні, а також речник партії, проводив місію спостереження за виборами 2018 року на Донбасі. У статті зазначається, що міжнародна спільнота, зокрема ООН і ЄС, визнали вибори, які підтримала Росія, незаконними.

Ці місії до Росії були в центрі слухань Тьєррі Маріані перед Комісією з розслідування можливого іноземного втручання. Європарламент наклав санкції на відверто проросійського Маріані за спостереження за кількома виборами напередодні війни у ​​2021 році,

– зазначають у статті.

За інформацією видання, у 2018 році троє ультраправих кандидатів були спостерігачами на виборах президента Росії. Мовиться про Бруно Більде, який був присутній у Росії, Андреа Котарац, який знаходився в Донецькій області та Жака М'яра, який перебував в Івліні.

Чи приймали французькі політики участь у референдумах у 2022

Під час російських референдумів в Донецькі, Луганські, Херсонські та Запорізькій областях, жодного із кандидатів від "національного об'єднання" не було помічено.

Втім, виданню вдалося ідентифікувати дев'ятьох політиків "національного об'єднання", які діяли, як "спостерігачі" за виборами під егідою Росії з 2017 року.

Делегація Європарламенту з підтримки демократії внесла в "чорний список" вісім євродепутатів за участь у "спостережній місії" в окупованому Криму в липні 2020 року для участі в пропутінському референдумі та застосувала санкції до трьох інших на підставі що вони винні у "фальшивих поїздках спостереження за виборами",

– зазначили у статті.

Там додали, що п'ятеро євродепутатів із чорного списку є французькими членами "Національного об'єднання", що є частиною ультраправої групи "Ідентичність і демократія" Європейського парламенту.

До чорного списку увійшли:

Віржині Йорон;

Ерве Жювен;

Жан-Лін Лакапель;

Тьєррі Маріані;

Філіп Олів'є.

Зауважимо, що Віржині Йорон підтвердила, що відвідувала Криму в липні 2020 року, для того, щоб "спостерігати" за референдумом щодо конституційної реформи Росії, яка дозволила Володимиру Путіну залишатися при владі до 2036 року.

Як критикують "національне об'єднання"

Мер Канн Девід Ліснард засудив зв'язки ультраправої партії з Москвою, посилаючись на участь її кандидатів у виборах в Кремлі. "Національне об'єднання"регулярно критикували за її зв'язки з Росією, зокрема через російські позики, отримані в 2014 році для фінансування її виборчих кампаній, або самовдоволення Марін Ле Пен щодо Володимира Путіна.

Депутат Європарламенту від РН Тьєррі Маріані під час слухань у Національній асамблеї заявив, що участь у спостережній місії 2020 року, в якій він брав участь, була запропонована росіянами і оплачена ними.

Його помічниця Тамара Волохова, яка є франко-росіянкою і зараз працює радником з безпеки "національного об'єднання" в Європарламенті, також брала участь у цій поїздці. Раніше Волохову, колишню російську модель з французьким і російським паспортами, називали "агентом впливу" Кремля.

Ці французькі політики, незважаючи на свою проросійську позицію, ультраправі погляди та участь у виборчому фарсі путінського режиму, або отримали місця у французькому парламенті, або мають хороші шанси на успіх у другому турі.

"Очевидно, що у Франції відбувається серйозна зміна ставлення виборців, що обіцяє значну невизначеність у найближчі роки та може мати наслідки не лише для країни, але й для ЄС та міжнародної політики", – резюмували у статті.