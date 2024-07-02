Эти депутаты публично поддерживали российские выборы, называя их "уроком демократии". Заметим, что то голосование позволили российскому диктатору Владимиру Путину оставаться президентом еще на два срока.

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Что известно об участии французских политиков в "миссиях наблюдателей"

Несколько кандидатов от французской ультраправой партии "Национальное объединение" участвовали в миссиях "наблюдения" за выборами в России.

Девять ультраправых кандидатов, которые были "международными наблюдателями" на выборах в Российской Федерации или во время российского референдума на оккупированных территориях Украины, теперь готовы получить места в Национальном собрании Франции.

В состав делегации из десяти французских депутатов Европарламента, которую Россия направила в "наблюдательную миссию" в июле 2020 года, вошли:

вице-президент партии "национального объединения" Элен Лапорт, кандидат Лот и Гаронн (49,3% в первом туре);

депутат Европарламента Виржини Йорон, кандидат от Нижнего Рейна (21,2%);

депутат Европарламента Жюли Лешанте, кандидат в Вар (победа в первом туре с 52,9%);

представитель "национального объединения" Жан-Лин Лакапель, кандидат от Луаре (43,37%), который также был наблюдателем на выборах 2021 года.

Они открыто поздравляли себя с тем, что приняли участие в голосовании в России как "наблюдатели", даже хвалили "урок демократии", который дали Европе россияне. В издании отметили, что это голосование позволило российскому диктатору Владимиру Путину оставаться президентом еще на два срока.

Кто был в составе делегации для подтверждения референдума

Десять евродепутатов от французской партии "национального объединения" были среди шестидесяти так называемых международных "экспертов", которых Москва привезла в Россию в июле 2020 года для подтверждения референдума.

Среди них:

вице-президент партии Элен Лапорт (Лот и Гаронна);

Виржини Йорон, депутат Европарламента (Нижний Рейн);

Джули Лешанте, депутат Европарламента (Вар);

пресс-секретарь "национального объединения" Жан-Лин Лакапель (Луаре).

Что известно об участии Котараца в выборах на Донбассе

Андреа Котарац, кандидат в Айнском регионе, а также представитель партии, проводил миссию наблюдения за выборами 2018 года на Донбассе. В статье отмечается, что международное сообщество, в частности ООН и ЕС, признали выборы, которые поддержала Россия, незаконными.

Эти миссии в Россию были в центре слушаний Тьерри Мариани перед Комиссией по расследованию возможного иностранного вмешательства. Европарламент наложил санкции на откровенно пророссийского Мариани за наблюдение за несколькими выборами накануне войны в 2021 году,

– отмечается в статье.

По информации издания, в 2018 году трое ультраправых кандидатов были наблюдателями на выборах президента России. Говорится о Бруно Бильде, который присутствовал в России, Андреа Котарац, который находился в Донецкой области и Жака Мьяра, который находился в Ивлине.

Принимали ли французские политики участие в референдумах в 2022 году

Во время российских референдумов в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях, ни одного из кандидатов от "национального объединения" не было замечено.

Впрочем, изданию удалось идентифицировать девять политиков "национального объединения", которые действовали, как "наблюдатели" за выборами под эгидой России с 2017 года.

Делегация Европарламента по поддержке демократии внесла в "черный список" восемь евродепутатов за участие в "наблюдательной миссии" в оккупированном Крыму в июле 2020 года для участия в пропутинском референдуме и применила санкции к трем другим на основании что они виновны в "фальшивых поездках наблюдения за выборами",

– отметили в статье.

Там добавили, что пятеро евродепутатов из черного списка являются французскими членами "Национального объединения", что является частью ультраправой группы "Идентичность и демократия" Европейского парламента.

В черный список вошли:

Виржини Йорон;

Эрве Жювен;

Жан-Лин Лакапель;

Тьерри Мариани;

Филипп Оливье.

Заметим, что Виржини Йорон подтвердила, что посещала Крым в июле 2020 года, для того, чтобы "наблюдать" за референдумом по конституционной реформе России, которая позволила Владимиру Путину оставаться у власти до 2036 года.

Как критикуют "национальное объединение"

Мэр Канн Дэвид Лиснард осудил связи ультраправой партии с Москвой, ссылаясь на участие ее кандидатов в выборах в Кремле. "Национальное объединение" регулярно критиковали за ее связи с Россией, в частности из-за российских займов, полученных в 2014 году для финансирования ее избирательных кампаний, или самодовольства Марин Ле Пен в отношении Владимира Путина.

Депутат Европарламента от РН Тьерри Мариани во время слушаний в Национальной ассамблее заявил, что участие в наблюдательной миссии 2020 года, в которой он участвовал, было предложено россиянами и оплачено ими.

Его помощница Тамара Волохова, которая является франко-русской и сейчас работает советником по безопасности "национального объединения" в Европарламенте, также участвовала в этой поездке. Ранее Волохову, бывшую российскую модель с французским и российским паспортами, называли "агентом влияния" Кремля.

Эти французские политики, несмотря на свою пророссийскую позицию, ультраправые взгляды и участие в избирательном фарсе путинского режима, или получили места во французском парламенте, или имеют хорошие шансы на успех во втором туре.

"Очевидно, что во Франции происходит серьезное изменение отношения избирателей, что обещает значительную неопределенность в ближайшие годы и может иметь последствия не только для страны, но и для ЕС и международной политики", – резюмировали в статье.