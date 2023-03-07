В последний путь провели Юрия "Святошу" Горовца, Максима "Непейпива" Михайлова, Тараса "Тарасия" Карпюка и Богдана "Аполлона" Лягова. Они устраивали россиянам "хлопки" в Белгороде и Брянске, пишет 24 Канал.

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Воздушная тревога не заставила сдвинуться с места

Около 11:30 в Михайловском Златоверхом соборе состоялась панихида по погибшим в войне героям. А уже в 13:00 на Майдане Незалежности – сама церемония прощания.

Провести героев Украины в последний путь пришло множество неравнодушных. Среди них были родные и друзья погибших, их собратья и гражданские, среди которых и дети. Не заставила украинцев сдвинуться с места даже воздушная тревога.

Во время прощания с разведчиками в Киеве объявили воздушную тревогу: видео

В противовес объявлению угрозы от страны-террористки на Майдане раздался гимн Сечевых стрелков "Ой у лузі червона калина".

На Майдане прозвучала "Ой у лузі червона калина": щемящее видео

Проститься с героями-разведчиками пришло множество неравнодушных / Фото Валентины Полищук

Что известно о погибших защитниках

У героев-разведчиков за плечами было множество рискованных операций. Несмотря на то, что враг, наверное, хотел бы их пленить, защитники погибли мужественно, не став пленниками Кремля.

Юрий "Святоша" Горовец был националистом, христианином, актером, путешественником и ветераном. Он воевал с начала российского вторжения, с 2014 года. За это время мужчина участвовал в боевых действиях в Иловайске и оборонял Мариуполь. Те, кто знаком с ним лично, уверяют, что военный также руководил группой разведчиков, действовавших на территории России.

Максим "Непейпиво" Михайлов также был в украинском национальном движении давно. К нему он приобщился задолго до Революции Достоинства и начала войны России против Украины.

Тарас "Тарасий" Карпюк тоже был националистом и тоже ушел на фронт одним из первых в 2014 году. Ему удалось выжить после бойни в Иловайске в августе 2014 года.

Богдан "Аполлон" Лягов был самым молодым среди четырех павших разведчиков и одним из самых отчаянных воинов этой группы. Герою было всего 19 лет.