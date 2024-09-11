Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал 24 Каналу, если бы Владимиру Путину поставили ультиматум, о ходе боевых действий, то он бы согласился. Он отметил, что атаки по территории России разрушили "красные линии" Кремля.

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Ультиматум для России

Михаил Шейтельман отметил, что России ни разу не ставили ультиматум. Были попытки начать переговоры, однако кремлевского диктатора никогда не ставили перед выбором.

Путин за все время войны старался не принимать радикальных решений. Вместо полноценной мобилизации, объявлял частичную, часто менял задачи войны – теперь только "спецоперация" на Донбассе. Заставить его принимать решения – это страшный удар для Путина,

– сказал политтехнолог.

Он отметил, что Западу важно решиться объявить России ультиматум, ведь если диктатор его не примет, то партнерам Украины придется выполнить свою угрозу. Речь идет о разрешении на применение американского оружия по российским НПЗ.

По мнению Шейтельмана, если Путин захочет отказаться от ультиматума, то такими действиями позволит бить по своей территории. Российские элиты будут недовольны этим решением, ведь это будет вредить их бизнесу.

Поэтому Путин примет условия молча и, вероятно, не будет атаковать территорию Украины КАБами,

– предположил он.