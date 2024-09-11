Політтехнолог Михайло Шейтельман розповів 24 Каналу, якби Владіміру Путіну поставили ультиматум, про перебіг бойових дій, то він би погодився. Він зауважив, що атаки по території Росії зруйнували "червоні лінії" Кремля.

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Ультиматум для Росії

Михайло Шейтельман зазначив, що Росії жодного разу не ставили ультиматум. Були спроби розпочати перемовини, однак кремлівського диктатора ніколи не ставили перед вибором.

Путін за весь час війни намагався не приймати радикальних рішень. Замість повноцінної мобілізації, оголошував часткову, часто змінював завдання війни – тепер лише "спецоперація" на Донбасі. Змусити його приймати рішення – це страшний удар для Путіна,

– сказав політтехнолог.

Він зауважив, що Заходу важливо наважитись оголосити Росії ультиматум, адже якщо диктатор його не прийме, то партнерам України доведеться виконати свою погрозу. Мовиться про дозвіл на застосування американської зброї по російських НПЗ.

На думку Шейтельмана, якщо Путін захоче відмовитись від ультиматуму, то такими діями дозволить бити по своїй території. Російські еліти будуть незадоволені цим рішенням, адже це шкодитиме їхньому бізнесу.

Тому Путін прийме умови мовчки та, ймовірно, не атакуватиме територію України КАБами,

– припустив він.