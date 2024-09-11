Таку думку 24 Каналу озвучив політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, Шойгу назвав плани Владіміра Путіна, тому цього досить, щоб західні країни могли збільшити оборонні можливості України.

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Цієї заяви було достатньо

Колишній очільник міноборони країни-агресорки заявив, що нібито Туреччина запропонувала Росії не обстрілювати атомні, електростанції України та цивільні судна, які йдуть з портів. Буцімто Путін на це погодився, але Україна розпочала Курську операцію. Михайло Шейтельман припустив, що у Вашингтоні правильно зрозуміли ці брехливі слова Шойгу.

Шойгу заявив, що Путін планує удари по ядерних об'єктах. Якщо він погоджувався тільки за умов, то взагалі планує продовжувати удари по нашій енергетиці та цивільних суднах. Плани Путіна озвучені, цього досить, щоб західні країни могли збільшити наші оборонні можливості,

– сказав він.

Що раніше заявляли у США

Міністр оборони США Ллойд Остін пояснив, чому США не дають дозвіл Україні застосовувати ракети ATACMS для ударів вглиб території Росії. Він заявив, що в України вже є значні власні можливості атакувати цілі, які виходять за можливості ATACMS чи Storm Shadow.