Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Олега Григорова, главы Сумской ОВА.
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Что известно об ударе по Сумской области?
После 7 часов утра российские захватчики нанесли массированный удар по Шосткинщине.
Указывается, что вражеские ударные БПЛА попали на территориях нескольких общин.
По состоянию на 8:43, предварительно, без пострадавших.
В результате атак повреждены жилые дома, возникли пожары. На места событий выехали спасатели и уже начали ликвидацию последствий,
– говорится в сообщении.
Глава ОГА указал, что масштабы разрушений уточняются.
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К слову, в ночь на 17 июля противник атаковал Украину 64-мя ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям: Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, что в России (59 из них – "Шахеды").
Основное направление вражеского удара – Днепропетровская область.