Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Олега Григорова, очільника Сумської ОВА.

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Що відомо про удар по Сумщині?

Після 7 години ранку російські загарбники завдали масованого удару по Шосткинщині.

Вказується, що ворожі ударні БпЛА влучили на територіях кількох громад.

Станом на 8:43, попередньо, без постраждалих.

Унаслідок атак пошкоджено житлові будинки, виникли пожежі. На місця подій виїхали рятувальники та вже розпочали ліквідацію наслідків,

– ідеться в повідомленні.

Очільник ОВА вказав, що масштаби руйнувань уточнюються.

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До слова, у ніч на 17 липня противник атакував Україну 64-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, що в Росії. (59 із них – "Шахеди").

Основний напрямок ворожого удару – Дніпропетровська область.