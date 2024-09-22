На реке в Житомире перевернулась лодка с людьми: есть жертвы

На реке Тетерев перевернулась лодка с группой людей. Есть погибшие.

Несчастный случай произошел в Житомире. Там на воде погибли два человека. Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

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Трагическая прогулка

На реке Тетерев перевернулась лодка, в которой находилось семь человек. Два человека утонули, одного удалось спасти.

Предварительно, одну из женщин из воды вытащили местные жители, которые находились на берегу реки. Пострадавшая госпитализирована в медучреждение.

Водолазы Житомирской областной коммунальной специализированной аварийно-спасательной службы на воде обнаружили тело еще одной женщины на расстоянии около 250 метров от берега.

Сейчас продолжаются поисковые работы еще одной погибшей. Остальные четверо людей в медицинской помощи не нуждались.

К слову, в начале сентября на Львовщине во время купания в реке погибли две девочки.

Три подруги отдыхали на реке, когда одна из них начала тонуть, другая пыталась ее спасти, но тоже начала тонуть. Неравнодушный мужчина вытащил одну из девушек на берег, где спасатели и полиция пытались провести реанимацию до прибытия медиков.