На российских полигонах у границы с Украиной готовят к войне около 2,5 тысячи резервистов

Россия пытается компенсировать свои безумные потери на войне с Украиной резервом. Сейчас на полигонах в приграничных зонах готовят к боевым действиям 2 500 резервистов.

Обучение резервистов страна-агрессор проводит на территории Воронежской, Белгородской и Ростовской областей. Об этом свидетельствуют данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

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Резервистов отправят на войну

Россия делает все, чтобы как-то компенсировать свои потери и собрать силы для наступления. Поэтому на войну страна-агрессор решила брать резервистов, которых после учений должны отправить в Украину.

Командование вооруженных сил России пытается комплектовать и пополнять потери своих войск за счет резервистов. На полигонах в Воронежской, Белгородской и Ростовской областях осуществляется подготовка до двух с половиной тысяч резервистов. Их планируется направить на территорию Украины для участия в войне,

– говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Потери россиян на войне

По состоянию на 81 день полномасштабной войны против Украины, россияне потеряли около 27 400 военных из личного состава. Только за прошедшие сутки наши воины уничтожили:

около 200 человек из личного состава;

2 танка;

24 боевые бронированные машины;

4 артиллерийские системы;

1 средство противовоздушной обороны;

1 вертолет;

5 беспилотников;

28 единиц автомобильной техники и цистерн с горючим.

Суммарные потери россиян в войне поражают. За период с 24 февраля по 15 мая украинские защитники и защитницы уничтожили не только более 27 тысяч оккупантов, но и немало вражеской техники, в частности:

1 220 танков;

2 958 боевых бронированных машин;

555 артиллерийских систем.

195 реактивных систем залпового огня;

89 средств противовоздушной обороны;

200 самолетов;

164 вертолета;

2 078 единиц автомобильной техники и цистерн с топливом;

13 кораблей и катеров;

416 беспилотников;

42 единицы специальной техники;

95 крылатых ракет.

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