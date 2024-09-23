Такое мнение во время эфира в студии кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева озвучил один из его военных экспертов Михаил Ходаренок, информирует 24 Канал.

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На росТВ высказались о противостоянии России и НАТО

Он отметил, что поскольку страны Альянса обладают потенциалом, несравнимым с военно-экономическими возможностями России, то война с ним без применения ядерного оружия становится абсолютно бесперспективной.

С нашей стороны любой ход ведения боевых действий будет крайне невыгодным ввиду превосходства (НАТО) по всем позициям в несколько раз. Поэтому, как мне представляется, любое противостояние с блоком НАТО возможно только с применением ядерного оружия. Другого варианта просто нет,

– отметил эксперт.

По его словам, есть такое понятие, которое называется "основной закон войны", которое говорит, что ход и результат вооруженной борьбы определяется совокупностью военно-экономических потенциалов сторон.

"Но если военная организация НАТО превосходит нас на порядок по некоторым показателям, а то и на два, и на три, то вступать в такое вооруженное противостояние только с конвенционными средствами поражения для нас абсолютно бесперспективно", – пояснил Ходаренок.