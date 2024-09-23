Таку думку під час ефіру в студії кремлівського пропагандиста Владіміра Соловйова озвучив один із його військових експертів Міхаїл Ходарьонок, інформує 24 Канал.

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На росТБ висловилися про протистояння Росії і НАТО

Він зазначив, що оскільки країни Альянсу володіють потенціалом, непорівнянним із військово-економічними можливостями Росії, то війна з ним без застосування ядерної зброї стає абсолютно безперспективною.

З нашого боку будь-який хід ведення бойових дій буде вкрай невигідним з огляду на перевагу (НАТО) за всіма позиціями у кілька разів. Тому, як мені видається, будь-яке протистояння з блоком НАТО можливе тільки із застосуванням ядерної зброї. Іншого варіанту просто немає,

– зауважив експерт.

За його словами, є таке поняття, яке називається "основний закон війни", яке говорить, що хід і результат збройної боротьби визначається сукупністю військово-економічних потенціалів сторін.

"Але якщо військова організація НАТО перевершує нас на порядок за деякими показниками, а то і на два, і на три, то вступати в таке збройне протистояння тільки з конвенційними засобами ураження для нас абсолютно безперспективно", – пояснив Ходарьонок.