Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение пресс-службы Ровенского областного ТЦК и СП.

Смотрите также На Черниговщине вооруженные мужчины "подрезали" автобус с военными: забрали двух мобилизованных

На Ровенщине избили работников ТЦК

Во вторник, 11 февраля, на Ровенщине избили работников ТЦК.

Сегодня в одном из районов Ровенской области, во время проверки военно-учетных документов, лица мобилизационного возраста совершили нападение на военнослужащих ТЦК и СП во время выполнения последними своих служебных полномочий, нанесли им телесные повреждения и повредили военную технику,

– говорится в сообщении.

Указывается, что на место направили дополнительные экипажи полиции и кареты скорой помощи.

В Ровенском областном ТЦК и СП отметили, что жизни и здоровью военнослужащих ТЦК пока ничего не угрожает. Там указали, что работники правоохранительных органов проводят необходимые следственно-оперативные действия в отношении правонарушителей.