Об этом сообщил председатель ОВА. Кроме того, уже подтвердил министр внутренних дел Игорь Клименко.

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В ДТП на Ровенщине погибли 14 человек, выжила одна женщина

Александр Коваль сообщил, что в 15:45 на автодороге вблизи села Верхов Острожской территориальной общины столкнулись грузовик и маршрутный микроавтобус Ровно – Хмельницкий. По предварительной информации, 14 человек погибли, в том числе 1 ребенок.

Чиновник уже выехал на место аварии. Сейчас там работают все соответствующие спецслужбы.

Уже вскоре глава МВД уточнил, что автоцистерна столкнулась с маршрутным микроавтобусом.

14 человек погибли, среди них 6-летний ребенок. Одна женщина выжила, медики борются за ее жизнь,

– подчеркнул Игорь Клименко.

Также отметил, что на месте работают спасатели и полицейские. Поисковые работы продолжаются. Следователи документируют событие, будут выяснять все обстоятельства ДТП.