Киевские паблики писали, что якобы произошел взрыв на бульваре Игоря Шамо, 7, информирует 24 Канал. По словам очевидцев, после этого из квартиры дома ушел дым.

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Информация о взрыве не подтвердилась

Сообщалось, что спасатели прибыли на место происшествия. В пресс-службе ГСЧС в Киеве сообщили 24 Канала, что, по предварительным данным, информация о взрыве оказалась неверной. Никакой угрозы для людей нет.

В ГСЧС отметили, что по указанному адресу проводились строительные работы, от которых поднялась густая пыль, которую люди, вероятно, спутали с дымом.



Из дома на Русановке пошла пыль, которая похожа на дым / Фото из телеграм-канала "R&B News. Березняки и Русановка"

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