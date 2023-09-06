Киевские паблики писали, что якобы произошел взрыв на бульваре Игоря Шамо, 7, информирует 24 Канал. По словам очевидцев, после этого из квартиры дома ушел дым.
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Информация о взрыве не подтвердилась
Сообщалось, что спасатели прибыли на место происшествия. В пресс-службе ГСЧС в Киеве сообщили 24 Канала, что, по предварительным данным, информация о взрыве оказалась неверной. Никакой угрозы для людей нет.
В ГСЧС отметили, что по указанному адресу проводились строительные работы, от которых поднялась густая пыль, которую люди, вероятно, спутали с дымом.
Из дома на Русановке пошла пыль, которая похожа на дым / Фото из телеграм-канала "R&B News. Березняки и Русановка"
В Киеве ночью слышали взрывы: россияне пытались атаковать столицу
- Российские военные ночью 6 сентября массированно атаковали Украину ракетами и дронами. Под прицелом оккупантов была и столица.
- Перед 6 утра мэр Киева Виталий Кличко информировал, что в столице работает ПВО.
- В КГВА сообщили, что все вражеские цели, двигавшиеся в направлении столицы, были уничтожены силами и средствами ПВО. По предварительным данным, в Киеве без жертв и разрушений.
- Российские военные пытались атаковать Киев ракетой баллистического типа. Вероятно, говорится об "Искандере-М", которую сбили силы ПВО ночью.
- Также ночью украинские защитники обезвредили 7 ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55, которые россияне выпустили из 9 самолетов стратегической авиации Ту-95.
- Добавим, что в результате падения обломков вражеской ракеты произошел пожар на территории торгового предприятия в Киевской области Спасатели ликвидировали возгорание. Жертв и пострадавших не обнаружено.