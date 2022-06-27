Фото мелитопольской черешни и херсонских помидоров на рынках Беларуси публикуют в телеграммах, сообщает 24 канал.

Обратите внимание Тяжелые бои и отраженные вражеские атаки на Донбассе: в Генштабе назвали самые горячие точки на фронте

Украденные украинские черешни и помидоры продают в Беларуси

В белорусском телеграмм-канале Еврорадио опубликовали фото помидоров, которые российские кафиры наворовали у фермеров во временно оккупированном Херсоне. Овощи заметили на прилавках одной из ярмарок, что неподалеку от Минска.

"Долго ждать не пришлось. Неужели белорусы будут покупать?" – пишут в телеграмм-канале.



Помидоры из Херсона на белорусском рынке / Фото с телеграммы "Еврорадио"

Также российские СМИ пишут, что на белорусских рынках появилась и мелитопольская черешня. в телеграммах подчеркивают, что ее привезли "ребята из Чечни".

В некоторых городах Беларуси на местных рынках появилась мелитопольская черешня и херсонские помидоры. Интересно, что продукцию с оккупированных украинских территорий привезли не крымчане, а бравые ребята из чечни.

– говорится в сообщении.

Авторы сообщения отмечают, что "эффективность такой логистики непонятна". Возможно, это делают в пропагандистских целях.



Мелитопольские вишни в Беларуси / Фото росСМИ

В Мелитополе в этом году урожай черешни

В течение двух прошлых лет в Мелитополе урожай черешни был меньше. В этом году она щедро уродила . Однако из-за оккупации россиянами города продавать ее не удается.

В Мелитополе захватчики "национализировали" крупнейшее хозяйство по выращиванию черешен. Речь идет о предприятии "Мелитопольская черешня".

Глава Запорожской ОВА Александр Старух отметил, что для аграриев это настоящая трагедия. Они ведь вложили в выращивание много любви, сил и средств. А теперь вынуждены продавать черешню кафиров за копейки или просто отдавать бесплатно.

Украинские фермеры, несмотря на стресс, ищут способы, чтобы отомстить "оккупационным властям". К примеру, они обработали черешню так, что русские кафиры в Мелитополе массово отравились ею.

Обратите внимание – Владимир Зеленский обратился к украинцам вечером 26 июня: смотрите видео