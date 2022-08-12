В США неизвестный на сцене напал на писателя Рушди: ранее за его убийство обещали вознаграждение

В штате Нью-Йорк неизвестный напал на поэта и лауреата Букеровской премии Салмана Рушди. За его роман "Сатанинские стихи" художнику угрожали расправой и даже назначили вознаграждение за убийство.

Нападение на 75-летнего британского писателя индийского происхождения произошло в Институте Чакотва в штате Нью-Йорк, где Салман Рушди должен был выступить с лекцией. Нападающий выбежал прямо на сцену.

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За убийство Рушди назначено вознаграждение

Нападающий ударил ножом Салмана Рушди, из-за чего тот упал на пол. Ему сразу бросились на помощь присутствующие в зале.

Злоумышленника поймали, однако никаких деталей о нем не сообщают, кроме того, что он мог находиться в маске. Также нет подробностей о состоянии писателя. Известно, что он получил ранение в шею и после нападения его на вертолете отправили в больницу.



Салмана Рушди транспортируют в больницу после нападения / Фото BBC

Следует отметить, что у Салмана Рушди немало противников, в том числе в мусульманском мире. Причиной этого стал его роман "Сатанинские стихи", который мусульмане считают кощунством. В 1988 году в Иране запретили эту книгу, а год спустя тогдашний лидер Ирана аятолла Рухолла Хомейни выдал фетву, то есть разрешение на убийство писателя.

Правительство Ирана давно дистанцировалось от указа Хомейни, но настроения против британского писателя в стране сохранились. В 2012 году полуофициальный иранский религиозный фонд увеличил награду за убийство Рушди с 2,8 до 3,3 миллиона долларов. По данным Reuters, в 2016 году государственные СМИ Ирана добавили еще 600 тысяч долларов к вознаграждению за убийство писателя.

Салман Рушди стал причиной дипломатического конфликта между Великобританией и Ираном. После выданной Хомейни фетвой Лондон и Тегеран на 9 лет разорвали дипломатические отношения. Новая волна споров началась в 2007 году, когда королева Елизавета II присвоила Рушди рыцарское звание за заслуги в области литературы.

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