Об этом 24 каналу рассказал старший эксперт Украинского Института будущего Игорь Попов. Он также отметил, что подобные твиты Илона Маска – это достаточно тревожный сигнал, потому что Маск отражает не только собственную позицию, но и мнение части американской элиты.

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У нас есть поддержка в США, и она двухпартийная, но не стопроцентная. Для многих риски ядерной войны страшны, поэтому они и позволяют себе сомнения о продолжении войны в Украине,

– говорит эксперт.

По его мнению, нужно иметь это в виду, но нам свое делать. ВСУ выполняют свою работу на фронте, в тылу и у власти – свои задачи. Украина продолжает выполнять свою стратегию и внешнюю доктрину.

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Коротко о скандальном твите Илона Маска