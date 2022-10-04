Об этом 24 каналу рассказал старший эксперт Украинского Института будущего Игорь Попов. Он также отметил, что подобные твиты Илона Маска – это достаточно тревожный сигнал, потому что Маск отражает не только собственную позицию, но и мнение части американской элиты.
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У нас есть поддержка в США, и она двухпартийная, но не стопроцентная. Для многих риски ядерной войны страшны, поэтому они и позволяют себе сомнения о продолжении войны в Украине,
– говорит эксперт.
По его мнению, нужно иметь это в виду, но нам свое делать. ВСУ выполняют свою работу на фронте, в тылу и у власти – свои задачи. Украина продолжает выполнять свою стратегию и внешнюю доктрину.
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Коротко о скандальном твите Илона Маска
- Миллиардер, кроме отказа от Крыма, предложил украинцам провести повторно "референдумы" в Запорожье, Донбассе, Луганщине и Херсонщине, чтобы люди ответили, действительно ли они хотят жить в России.
- Притула отметил, что предложения "мира" Маска очень похожи на путинские.
- На скандальный твит отреагировал Владимир Зеленский: "Какой Илон Маск вам нравится больше? Поддерживающий Украину или поддерживающий Россию". Маск ответил президенту, что все еще очень поддерживает Украину.