Про це 24 каналу розповів старший експерт Українського Інституту майбутнього Ігор Попов. Він також зазначив, що подібні твіти Ілона Маска – це доволі тривожний сигнал, бо Маск відображає не лише власну позицію, а й думки частини американської еліти.
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У нас є підтримка у США і вона двопартійна, але не стовідсоткова. Для багатьох, ризики ядерної війни є страшними, тому вони й дозвляють собі сумніви щодо продовження війни в Україні,
– каже експерт.
На його думку, маємо мати це на увазі, але нам своє робити. ЗСУ виконують свою роботу на фронті, у тилу та влади – свої завдання. Україна продовжує виконувати свою стратегію та зовнішню доктрину.
Детальніше про те, як оцінювати допис Ілона Маска українцям: дивіться відео
Коротко про скандальний твіт Ілона Маска
- Мільярдер, крім відмови від Криму, запропонував українцям провести повторно "референдуми" на Запоріжжі, Донеччині, Луганщині та Херсонщині, щоб люди відповіли, чи справді вони хочуть жити в Росії.
- Притула зазначив, що пропозиції "миру" Маска дуже схожі на путінські.
- На скандальний твіт відреагував Володимир Зеленський: "Який Ілон Маск вам подобається більше? Той, що підтримує Україну чи той, що підтримує Росію". Маск відповів президентові, що все ще дуже підтримує Україну.