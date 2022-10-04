Про це 24 каналу розповів старший експерт Українського Інституту майбутнього Ігор Попов. Він також зазначив, що подібні твіти Ілона Маска – це доволі тривожний сигнал, бо Маск відображає не лише власну позицію, а й думки частини американської еліти.

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У нас є підтримка у США і вона двопартійна, але не стовідсоткова. Для багатьох, ризики ядерної війни є страшними, тому вони й дозвляють собі сумніви щодо продовження війни в Україні,

– каже експерт.

На його думку, маємо мати це на увазі, але нам своє робити. ЗСУ виконують свою роботу на фронті, у тилу та влади – свої завдання. Україна продовжує виконувати свою стратегію та зовнішню доктрину.

Детальніше про те, як оцінювати допис Ілона Маска українцям: дивіться відео

Коротко про скандальний твіт Ілона Маска