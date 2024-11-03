Это вызвало возмущение горожан в соцсетях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на луцкое издание misto.media.
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Кого изобразили на стенах собора в Луцке
На стенах собора заметили изображение известного луцкого застройщика Виктора Чорнухи, владельца агропредприятия "Вилия" Евгения Дудки и даже Игоря Палицы – лидера партии "За будущее".
Диакон Юрий Гетьманчук, иконописец собора, рассказал, что первые изображения сделаны еще полгода назад, но из-за противоречивых отзывов некоторые из них заменили на другие, в частности Игоря Палицу.
Он отметил, что такие росписи благословил митрополит Луцкий и Волынский Михаил. В общем портретов должно было быть 12.
Такие росписи иконописец оправдывает давними традициями изображения меценатов церквей на их стенах. Он добавляет, что они меньше всего просматриваются из храма.
Жизнь Волыни в картинах будет изображена в этом храме,
– анонсировал митрополит Луцкий и Волынский Михаил.
Изображение волынских бизнесменов на стенах Свято-Троицкого собора: фото misto.media
Мэр Луцка, Игорь Полищук прокомментировал ситуацию, сказав, что существуют "более уместные способы поблагодарить меценатов за вклад в восстановление храма, чем изображать их на фресках".
По его словам, Игорь Палица сам попросил убрать свое изображение и ничего о нем не знал, пока мэр ему не сообщил.