Це викликало обурення містян у соцмережах. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на луцьке видання misto.media.

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Кого зобразили на стінах собору у Луцьку

На стінах собору помітили зображення відомого луцького забудовника Віктора Чорнухи, власника агропідприємства "Вілія" Євгена Дудки та навіть Ігоря Палиці – лідера партії "За майбутнє".

Диякон Юрій Гетьманчук, іконописець собору, розповів, що перші зображення зроблені ще пів року тому, але через суперечливі відгуки деякі з них замінили на інші, зокрема Ігоря Палицю.

Він зазначив, що такі розписи благословив митрополит Луцький і Волинський Михаїл. Загалом портретів мало бути 12.

Такі розписи іконописець виправдовує давніми традиціями зображення меценатів церков на їхніх стінах. Він додає, що вони найменше проглядаються з храму.

Життя Волині в картинах буде зображено у цьому храмі,

– анонсував митрополит Луцький і Волинський Михаїл.

Зображення волинських бізнесменів на стінах Свято-троїцького собору: фото misto.media

Мер Луцька, Ігор Поліщук прокоментував ситуацію, сказавши, що існують "більш доречні способи подякувати меценатам за внесок у відбудову храму, аніж зображати їх на фресках".

За його словами, Ігор Палиця сам попросив прибрати своє зображення і нічого про нього не знав, поки мер йому не повідомив.